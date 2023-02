ECB-bestuurslid stuurt met uitlatingen over inflatie beurzen lager en rente hoger

“We zijn nog ver weg voor we de overwinning kunnen claimen”, aldus Schnabel in een interview met persagentschap Bloomberg. Ze verwees naar de kracht van de onderliggende prijsdruk en naar de snel stijgende lonen. De reactie van de economie op de renteverhogingen kunnen zwakker blijken te zijn dan in het verleden, en als dat zo is moeten we krachtiger optreden, klonk het.

De ECB liet eerder al uitschijnen dat de rente in maart met nog een half procentpunt zal worden verhoogd. Op de vraag of economen er terecht van uitgaan dat de ECB zal stoppen op een rentevoet van 3,5 procent, antwoordde Schnabel dat dit mogelijk “te optimistisch is”.

Risico

Ze vindt dat de financiële markten er te makkelijk van uitgaan dat de inflatie snel zal zakken tot 2 procent en daar ook zal blijven staan, terwijl de economie het goed doet. Volgens haar bestaat er wel degelijk een risico dat de inflatie meer zal volharden en dat de financiële markten dus overgewaardeerd zijn. In maart zullen er nieuwe inflatievooruitzichten gepubliceerd worden en het ECB-bestuurslid liet uitschijnen dat die waarschijnlijk niet zo bevredigend zijn.

Haar uitlatingen stuurden de beurzen vrijdag overal lager. De Bel20-index in Brussel noteerde rond de middag op een verlies van 0,70 procent. Ook de andere beurzen in de eurozone staan in het rood.

Rentes omhoog

De langetermijnrentes koersten dan weer verder omhoog. In Brussel steeg de tienjaarsrente tot 3,128 procent, het hoogste niveau sinds begin dit jaar en dus bijna op het hoogste niveau sinds 2012.

Schnabel wordt binnen de ECB beschouwd als een “havik” en is dus voorstander van een strikter monetair beleid.