Zelfs enkelband houdt ‘oudste dief van de kust’ niet tegen: René S. (82) krijgt opnieuw vijftien maanden cel

Liefst 82 jaar is hij intussen en zijn eerste veroordeling dateert al van 1958. Maar toch is Blankenbergenaar René S. (82) nog stééds niet tot de jaren van verstand gekomen. De Brugse rechtbank veroordeelde hem tot vijftien maanden effectieve celstraf voor een inbraak in Oostende. Opmerkelijk: de ‘oudste dief van de kust’ pleegde de feiten terwijl hij onder elektronisch toezicht stond na een veroordeling een half jaar eerder.

“Mijn excuses, het zal nooit meer gebeuren”, garandeerde René S. toen hij begin vorig jaar eens te meer terechtstond voor een hele reeks diefstallen en inbraken in woningen in Blankenberge en Zeebrugge. De kwieke tachtiger had het daarbij telkens gemunt op geld en juwelen. Het leverde hem 36 maanden celstraf op wat hem in staat stelde om zijn straf thuis uit te zitten met een enkelband. Maar zijn belofte om voortaan op het rechte pad te blijven bleek een loze.

Van zaterdagochtend 6 augustus tot zondagavond 7 augustus 2022, amper een half jaar na zijn veroordeling, kreeg de Blankenbergenaar penitentiair verlof wat hem in staat stelde om zijn woning te verlaten. Maar S. vond er niets beter op dan terug op dievenpad te gaan. In zijn Peugeot 206 reed hij naar de Kerkgoedstraat in Oostende en drong daar omstreeks 2 uur ’s nachts een woning binnen via de achterdeur. Hij plunderde de spaarpotten en haalde het geld uit drie portefeuilles, goed voor een totale geldsom van 5.170 euro.

Geen lessen getrokken uit verleden

Een camera van een buurtbewoner filmde René S., waardoor het voor de lokale politie niet veel moeite kostte om deze oude bekende te identificeren. Bovendien wezen de gegevens van zijn enkelband uit dat hij van middernacht tot halfzes ’s ochtends het huis uit was. De nummerplaat van zijn wagen werd die nacht ook door een slimme camera geregistreerd. Tijdens zijn verhoor werd S. geconfronteerd met de bewijzen, maar de man wou geen commentaar geven. Tijdens de pleidooien op 9 januari ging hij evenwel tot bekentenissen over.

Tijdens het proces vroeg de verdediging een werkstraf voor S., maar de rechtbank ging daar maandag niet op in. “Deze doorgewinterde crimineel trekt totaal geen lessen uit zijn vorige veroordelingen”, stelde de rechter. “Gevangenisstraffen blijken hem niet te deren en brengen geen enkele mentaliteitswijziging op gang. Hij levert geen inspanningen om zich in de maatschappij te integreren en zoekt bewust de criminaliteit op. Een strenge gevangenisstraf zal hem wellicht ook niet tot betere inzichten brengen, maar zal als effect hebben dat de maatschappij een tijdje gevrijwaard wordt van zijn activiteiten.”

Door geldgebrek op dievenpad

Liefst 64 jaar geleden verscheen René S. op amper achttienjarige leeftijd een eerste keer voor de rechter wegens diefstal. Het was de start van een criminele loopbaan die hem intussen zestien veroordelingen opleverde. En daar zaten ook zware straffen tussen. Zo kreeg hij al eens vijf jaar cel opgelegd. Na zijn veertiende veroordeling in 2011 bleef het jarenlang stil rond de man. Tot een alerte taxichauffeur hem halfweg december 2020 na een reeks inbraken spotte in een Blankenbergse tuin. “Hij probeerde meermaals een zaak uit de grond te stampen, maar dat mislukte telkens”, pleitte zijn advocaat tijdens het eerdere proces begin vorig jaar. “Hij raakte in financiële problemen en het was geldgebrek dat hem uiteindelijk terug op het dievenpad bracht.”