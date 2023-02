Dertien jaar cel voor ambassademedewerker die geheimen aan Rusland doorspeelde

Een ex-bewakingsagent van de Britse ambassade in Berlijn moet ruim dertien jaar de cel in omdat hij zijn land en zijn collega’s verraden heeft door geheimen aan Rusland te verkopen. Zo heeft een Londense rechtbank vrijdag geoordeeld.

David Smith is een fervente aanhanger van de Russische president Vladimir Poetin en koestert een grote haat tegenover het Verenigd Koninkrijk. In 2018 begon hij met het verzamelen van geheime documenten, twee jaar later stuurde hij twee brieven naar hoge ambtenaren bij de Russische ambassade, waarin hij geheime details onthulde.

De zaak kwam aan het licht nadat de tweede brief van Smith in november 2020 naar hem kon worden teruggevoerd. Na zijn arrestatie vond de politie nog meer gevoelige en geheime documenten, waaronder correspondentie van ministers aan toenmalig premier Boris Johnson. Smith zelf gaf zijn schuld ook toe aan de rechtbank.