FC Barcelona enkele weken zonder smaakmaker Pedri

Bij FC Barcelona heeft draaischijf Pedri donderdag in de clash tegen Manchester United (2-2), in de zestiende finales van de Europa League, een blessure aan de rechterhamstring opgelopen, zo maakte de club vrijdag bekend. Volgens de Spaanse pers zou de twintigjarige middenvelder daardoor enkele weken buiten strijd zijn.

De Spaanse international zou zo een aantal topduels missen, zoals de terugwedstrijd tegen ManU en de heenwedstrijd in de halve finales van de Copa del Rey tegen Real Madrid. Ook in de competitie breken er belangrijke weken aan voor leider Barça, dat met een voorsprong van acht punten op eerste achtervolger en regerend kampioen Real Madrid aardig op weg lijkt naar de landstitel.

Donderdag tegen United moest Pedri na 39 minuten naar de kant. Hij werd vervangen door Sergi Roberto. In het elftal van coach Xavi is hij een belangrijke pion. Mede dankzij uitstekende prestaties van Pedri is FC Barcelona al sinds 26 oktober ongeslagen, in alle competities samen. Het gelijkspel tegen United was het eerste puntenverlies na een reeks van elf zeges op rij.