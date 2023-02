Vrouw voor rechter die ex tijdens etentje wou vergiftigen met kreeft: “Ik had genoeg pillen binnen om een olifant te vellen”

Voor de correctionele rechtbank van Brussel is vrijdag het proces ingeleid tegen een vrouw uit Heikruis (Pepingen) die in 2017 haar toenmalige echtgenoot zou hebben proberen te vergiftigen bij een etentje. Haar daad kwam pas aan het licht toen de man daags erna half versuft achter het stuur kroop en een verkeersongeval veroorzaakte.

Marc B. (65) en Sandra A. (49) stonden midden 2017 op het punt te scheiden. Maar het koppel kon nog samen door de deur. “Er was nog steeds wederzijds overleg en begrip”, reageerde hij vijf jaar geleden. “We aten nog regelmatig samen, voor ons kind”, klonk het toen.

LEES OOK: Sandra (44) stopte de kreeft van haar ex vol pillen in de hoop hem nadien nooit meer terug te zien

De Pajotse zakenman zag er dan ook geen graten in toen zijn toenmalige echtgenote hem in juli 2017 uitnodigde om nog een laatste keer samen kreeft te eten, enkele dagen voor ze de scheidingspapieren zouden ondertekenen bij de notaris. De man verzeilde na het etentje in een diepe slaap en werd pas meer dan twaalf uur later versuft wakker. “Ik was al veel te laat op mijn werk, dus stapte ik zonder nadenken in mijn wagen richting Halle. Eigenlijk wist ik niet eens dat ik echt aan het rijden was, zo ver heen was ik.”

Bloedstalen

Na amper enkele honderden meters crashte hij tegen een bloembak. De politie kwam ter plaatse, net als Sandra A. “Ik vermoedde toen al dat er iets niet klopte”, verklaarde man nadien.

Een dag later kreeg hij telefoon uit het ziekenhuis. Met de vraag of hij toch eens kon langskomen. “Uit de afgenomen bloedstalen bleek dat ik bomvol kalmeringspillen en antidepressiva zat. Genoeg om een olifant te vellen. Nochtans slik ik nooit een pil. Toen wist ik dat ze mij had proberen te vermoorden.”

De man stapte naar de politie om klacht in te dienen en kort na haar arrestatie ging Sandra A. over tot volledige bekentenissen. De vrouw zat een tijdje in voorlopige hechtenis, maar is momenteel op vrije voeten in afwachting van haar proces, dat vrijdagochtend werd ingeleid voor de 23e kamer van de correctionele rechtbank.

Op 26 mei wordt de zaak gepleit.