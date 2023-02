Producer Wouter over ‘The Masked Singer’: “Te moeilijke stukken worden weggeknipt”

Geen The Masked Singer zonder muziek. “Wie denkt dat de kandidaten eender welk liedje zingen en daarmee de kous af is, heeft het bij het foute eind”, aldus de Mechelse producer Wouter Vander Veken (34). Hij maakt al jaren muziek voor artiesten, maar levert ook muziek voor talloze programma’s. “Het is al voorgevallen dat ze me in het holst van de nacht bellen, wanneer een onverwacht probleem in allerijl moet opgelost worden.”