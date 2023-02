Huiszoekingen bij (ex-)leidinggevenden McKinsey in Frans onderzoek rond partijfinanciering

In Frankrijk zijn eind januari vier huiszoekingen uitgevoerd bij huidige en voormalige leidinggevenden van het Amerikaanse adviesbureau McKinsey. Dat gebeurde in het kader van het onderzoek naar de financiering van de verkiezingscampagnes van Emmanuel Macron in 2017 en 2022, zo is vrijdag vernomen van een bron dichtbij het dossier.

De huiszoekingen werden verricht in het kader van twee gerechtelijke onderzoeken die in oktober door het Franse financieel parket (PNF) werden geopend wegens mogelijk verkeerd beheer van campagnerekeningen en favoritisme. In december werden ook al de kantoren van de partij van president Macron en die van het Amerikaanse adviesbureau McKinsey in Parijs doorzocht.

De McKinsey-affaire deed al stof opwaaien tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen, aangezien de overheidsuitgaven voor extern advies fors waren gestegen tijdens de eerste ambtstermijn van president Macron. Er wordt onderzocht of Macron tijdens zijn verkiezingscampagnes geheime steun heeft ontvangen van McKinsey, die hij eigenlijk had moeten vermelden op de balans van zijn campagnefinanciering. Voorts wil het gerecht onderzoeken of McKinsey door de regering is bevoordeeld bij het toekennen van adviescontracten en of Macron van eventuele tegenprestaties heeft kunnen profiteren.