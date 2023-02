Stellingbedrijf van Michel Van den Brande riskeert boete van 16.000 euro: “We kunnen toch moeilijk overal politieagent spelen?”

Het stellingbouwbedrijf Kontrimo uit Temse wordt aangeklaagd voor drie verschillende inbreuken op veiligheidsmaatregelen voor het personeel in 2020 en 2021. Michel Van den Brande koos er zelf voor om vrijdag af te zakken naar de arbeidsrechtbank in Dendermonde. Hij kondigde dit vorige week ook aan in een post op Facebook.

“Ik moet vrijdag voor de rechter verschijnen in Dendermonde voor verschillende inbeuken op veilig werken. Ik zal wel veroordeeld worden”, klonk het. Hij is alleszins niet te spreken over de aanklacht en hij voelt zich geviseerd. “Aannemers die zelf hun stelling plaatsen worden nauwelijks gecontroleerd. Wij hebben dagelijks 35 ploegen op de baan. We kunnen moeilijk overal politieagent gaan spelen.”

Meester Tim Smet, de advocaat van Van den Brande, vindt de aanklacht eveneens ongegrond. Hij sluit zich aan bij de verdediging van zijn cliënt. “450 werknemers en 600 werven in heel het land kan je moeilijk allemaal individueel gaan controleren”, licht hij toe. “We hebben vanochtend in de rechtbank aangetoond dat Kontrimo stevig inzet op veiligheid. Alle veiligheidsmaterialen worden ter beschikking gesteld en de werknemers worden ook aangemaand deze correct te gebruiken”, gaat hij verder.

“Maar de verantwoordelijkheid voor het toepassen van de maatregelen ligt niet enkel bij de werkgever, maar ook bij de werknemer. Je kan perfect de vergelijking maken met iemand die een bedrijfswagen krijgt. Die persoon weet dat hij maar 120 kilometer per uur mag rijden. Als hij of zij besluit 180 te rijden, dan is dit niet de verantwoordelijkheid van de werkgever.”

Het openbaar ministerie eist een boete van 16.000 euro. De verdediging pleit de vrijspraak. De voorzitter zal oordelen op 17 maart.