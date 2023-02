Eenzame gans vindt na oproep toch partner voor valentijn

“Eenzame, weduwe, huisgans zoekt levenspartner voor gezelschap en occasionele streken. Kom het leven met mij delen op Riverside Cemetery, waar je zult genieten van zwemmen in het mooie meer, lekker eten, talrijke vrienden, en door de deur van het kantoorgebouw gluren naar de vreemde maar vriendelijke mensen daar, die ons veel lekkers geven. Ik ben jong, avontuurlijk en levendig, en er is mij verteld dat ik mooi ben.” Dat is de advertentie die een lokaal kerkhof in de Amerikaanse staat Iowa op facebook plaatse. Zij verloren in augustus hun mannetjesgans Bud, waardoor zijn vriendinnetje Blossem alleen achter bleef.

Er werd hard gewerkt om Blossem genoeg vertier te geven, maar de gans leek erg te rouwen over het verlies van haar partner. Het werd zelfs zo erg dat Blossem soms lange tijd naar haar eigen reflectie in een grafsteen of glazen deur staarde. En dus werd de zoektocht gelanceerd om een nieuwe partner te vinden voor Blossem.

Die wierp meteen vruchten af. Het kerkhof werd al snel gecontacteerd door een familie die op het punt stond te verhuizen en hun gans niet konden meenemen. Zijn naam is Frankie en hij was ook een eenzame weduwnaar.

Valentijn

Op Valentijnsdag arriveerde Frankie op het kerkhof. “We lieten Frankie los bij Blossom. Ze was opgewonden, flapperde met haar vleugels en riep. Hij was eerst wat minder enthousiast, moet ik zeggen! Maar de twee begonnen een beetje driftig rond te lopen en gingen zelfs de hoofdpoort uit en de straat over”, schreef het personeel op Facebook. “We moesten Frankie weer oppakken en naar binnen dragen, Blossom volgde. Maar sindsdien zijn ze samen, terwijl Frankie zijn nieuwe huis verkent. Misschien begint de liefde te bloeien!”

In de afgelopen dagen groeiden de twee dichter bij elkaar en weken ze nauwelijks van elkaars zijde, meldt het kerkhofpersoneel. “We voerden alle vogels, maar deze twee leken meer geïnteresseerd in elkaar dan in voedsel!”

(sgg)