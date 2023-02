Zowat alle bestuursniveaus zijn betrokken in het verhaal rond het kraakpand in de Schaarbeekse Paleizenstraat. Dat werd in de afgelopen dagen ontruimd, maar wat er met de honderden bewoners zal gebeuren is niet geheel duidelijk. Een grote groep valt onder de bevoegdheid van de staatssecretaris van Asiel en Migratie, maar wat met de rest?