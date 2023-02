Jonge Mexicaan Carlos Avina is als sportief directeur het goudhaantje van Cercle Brugge naast het veld

Voor Cercle is de Brugse derby dé match van het jaar. Elke Cercle-speler die de grote derby wint, wordt een beetje onsterfelijk. Doorheen de geschiedenis was groen-zwart vaak kansloos. Vorig seizoen won Cercle wel en ook de huidige ploeg is in staat om te stunten. Dat is mede het werk van de jonge Mexicaanse sportief directeur Carlos Avina, architect van een van de jongste en fysiek sterkste ploegen in Europa.

Carlos Avina arriveerde bijna drie jaar geleden in Brugge als pupil van Paul Mitchell, sportief directeur van moederclub AS Monaco. Cercle vocht toen tegen de degradatie en Avina kreeg het in het begin zwaar te verduren. Vooral de fans viseerden hem, maar de jonge Mexicaan bleef rustig, ook al domineerde corona het dagelijks leven en zat hij alleen in Brugge. Maar ook dan al probeerde hij knopen door te hakken. Hij haalde in de winterstop Hannes Van der Bruggen en Kévin Denkey en durfde de met veel poeha in huis gehaalde Engelse coach Paul Clement te ontslaan.

Altijd een plan B

Op een koude maandagavond reed Avina over donkere West-Vlaamse wegen zelf naar Roeselare om van Yves Vanderhaeghe de nieuwe T1 te maken. Thomas Buffel werd zijn assistent, maar ook hem stuurde de Mexicaan een paar maanden later weer door en haalde ene Miron Muslic als vervanger. Ook dat is Avina, hij heeft altijd een plan B achter de hand. Nadat hij met Mitchell had bepaald hoe Cercle moest voetballen, ging hij op zoek naar een coach die press en powerplay dicteerde. Die figuur zag hij niet in Yves Vanderhaeghe, dus ging hij weer op zoek naar een opvolger. Omdat hij Muslic op het juiste moment voor de leeuwen wilde gooien, haalde hij eerst nog Thalhammer als overgangsfiguur. Met succes, want de huidige coach van KV Oostende zette een reeks neer van 24 op 30.

Steeds goed voorbereid

Avina voelde zich intussen ook veel beter op zijn gemak in Brugge, waar hij pal in het historische centrum woont. Hij trouwde in de zomer van 2021 en zijn vrouw kwam mee naar België. Ze leert ook Nederlands omdat het lange dagen zijn en ze iets om handen wil hebben. Ze volgt de wedstrijden van Cercle en het jonge koppel geniet sympathie binnen de Vereniging. Avina weet wat hij wil, maar bij Cercle beschouwen ze hem als een aangename collega, met wie je best op een terrasje wat kan drinken. 31 jaar, een man van zijn tijd, maar steeds goed voorbereid en anticiperend.

Dat blijkt ook uit zijn transferbeleid. Ravych haalde hij gratis weg bij Club, Daland, Lopes en misschien ook Popovic en Denkey kunnen straks verzilverd worden. Hotic is einde contract en Majecki keert terug naar Monaco, maar Warleson, Utkus, Abu Francis en Gboho kunnen direct die lege posities invullen. Siquet kwam er al bij in de winterstop, vorige zomer haalde hij de Japanner Ayase Ueda en stelde dat hij minstens 10 keer zou scoren en dat is intussen effectief ook gebeurd. Ook Ueda kan straks het meervoud opleveren van de 1 miljoen euro die in hem geïnvesteerd werd. En zo is Cercle goed op weg om AS Monaco in het klein aan worden. Een schaduwteam moet ervoor zorgen dat het de jongste ploeg in Europa blijft en jaarlijks een stevige kandidaat voor de top acht is.

En Avina zelf? Vorige zomer was er al sprake van een flirt met Athletic Club Bilbao, maar ook andere clubs – met AS Monaco op kop – zien het potentieel van de Mexicaan. En misschien is zelfs hier ook al een B-plan voorradig.