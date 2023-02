Rolstoelgebruikster zwaargewond na aanval door haar eigen Amerikaanse staffords, honden worden onderzocht

In Lanaken loopt een onderzoek na een incident dinsdagvoormiddag in een huis in de Jan Rosierlaan. Een vrouw lijkt daar te zijn gebeten door haar drie Amerikaanse staffordshireterriërs. Het slachtoffer ligt in het ziekenhuis. Haar drie honden zijn voorlopig in het dierenasiel in Kinrooi geplaatst.

De feiten zouden dinsdag rond de middag zijn gebeurd. Bij de hulpdiensten kwam toen de oproep binnen van een zwaargewonde vrouw die door haar eigen honden zou zijn aangevallen. De vrouw - die rolstoelgebruikster is - werd in spoed naar het ziekenhuis gebracht. De honden werden via een administratieve procedure naar het asiel in Kinrooi gebracht.

Burgemeester Marino Keulen (Open VLD): “Het onderzoek naar de feiten in de Jan Rosierlaan is momenteel lopende. De politie, het OCMW en de dienst woonkwaliteit zijn ermee bezig. We gaan stap per stap onderzoeken wat zich die bewuste dag in het huis heeft afgespeeld. Want dat is op dit moment nog heel onduidelijk.”

In het asiel wordt ook gekeken naar de honden. “Ze gaan zowel medisch als gedragsmatig gecontroleerd worden om te kijken of ze probleemdieren zijn. Tot ik die verslagen heb, spreek ik mij niet uit over het lot van de dieren.”