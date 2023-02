Hein Vanhaezebrouck verraste donderdagavond in Baku vriend en vijand. Alhoewel. De voorbije weken had de Gentse coach zich al enkele keren kritisch uitgelaten over de prestaties van Paul Nardi. De keuze voor Davy Roef bleek in de heenwedstrijd van de Europese clash met Qarabag allerminst een foute zet. Rijst de vraag: wie start er zondag tegen Leuven in doel bij AA Gent?