Gewapende mannen vallen zeeschip aan in Gentse haven

Eergisterennacht hebben gewapende mannen een zeeschip aangevallen dat voor anker lag in de Gentse haven. Ze zouden een bemanningslid in mekaar geslagen hebben en konden daarna ontkomen. Speurders spreken van de “eerste gedocumenteerde seashipjacking” in ons land.

Het zeeschip Stella GS, een reus van 177 meter lang en 28 meter breed, lag voor anker in de haven van Gent toen mannen met vuurwapens, er is sprake van twee personen, de boot opgingen. De volgende momenten was er tumult aan boord en werd één bemanningslid op de grond geslagen. De zaak heeft wellicht te maken met een spaak gelopen drugsdeal tussen opvarenden en de aanvallers. Want er zou door de politie - die ter plekke kwam - wel degelijk enkele kilo’s cocaïne aangetroffen zijn in de boot of de omgeving. De twee aanvallers konden na het incident ontkomen.

Shipjacking

Het parket van Oost-Vlaanderen bevestigt het gewapend incident aan boord van het zeeschip. “Er loopt een onderzoek naar de precieze reden van de feiten. Maar omwille van het geheim van het onderzoek kunnen we niet meer kwijt”, zo zegt de parketwoordvoerder van Oost-Vlaanderen. Dit geval zou - voor zover geweten - het eerst gedocumenteerde geval zijn van een overval op een zeeschip in ons land sinds heel lang. Speurders spreken van een “eerste seashipjacking”.

De Stella GS is een groot cargoschip dat bulkgoederen vervoert en onder de vlag van de Marshall-islands vaart. Het is op dit moment al vertrokken uit de Gentse haven en onderweg naar de haven van Rostock in Duitsland.