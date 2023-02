JOUW MENING. Mogen carnavalisten met alles lachen?

Dit weekend start in Aalst het grootste volksfeest van het jaar. De hele stad maakt zich op voor een topeditie van Aalst Carnaval, maar de wereld is er niet ongevoeliger op geworden. In 2019 verloor Aalst haar status als Unesco-Werelderfgoed nadat een carnavalsgroep Joodse karikaturen uitbeeldde, en toen was woke nog een ongekend gegeven bij ons. De carnavalisten geven alvast aan niet te zullen ‘plooien’ voor het woke-discours, maar wat vind jij? Mogen carnavalisten met alles lachen?