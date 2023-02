DE STEMMEN VAN ASSISEN: “Stephaan Du Lion is geen sluwe psychopaat. Hij had vooral geluk dat de speurders niet hebben opgelet”

Het proces Stephaan Du Lion is achter de rug en de glazenwasser van Deurne is nu officieel een seriemoordenaar. Maar dat hij 20 jaar onder de radar kon blijven, is niet omdat hij zo’n meestermisdadiger is. “Hij heeft vooral veel geluk gehad dat zijn speurders zo onoplettend waren,” zegt journalist Cedric Lagast, die het proces volgde, in deze podcast. “Hij herhaalde zo vaak dat hij het zich niet kon herinneren. Als dit een film was, zou hij niet ‘Silence of the Lambs’ heten. Eerder ‘De zaak Alzheimer’.”