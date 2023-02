Bernd Storck wil na stuntzege tegen Standard nu ook het vel van paars-wit: “Dit is het ideale moment om Anderlecht te kloppen”

De Bernd Storck van bij Moeskroen en Cercle is weer helemaal terug. In Genk en in Eupen braadde zijn haring niet maar in Kortrijk kan de Duitser wel weer alles naar zijn hand zetten.

Bernd Storck vraagt en de anderen draaien. “Jullie willen in 1A blijven? Volg mij dan in alles wat ik vraag en het komt voor mekaar.”

Zo moet het gegaan zijn toen Matthias Leterme contacteerde om over te nemen. Veel keuze had de CEO van KV Kortrijk niet en dus ging hij overstag.

En dus gaan de Kerels nu wekelijks op afzondering en vlogen al een zestal spelers de deur uit naar de B-kern. Zelfs de perschef bedient Storck op zijn weken. De Duitser wil graag een bakje koffie op de persconferentie en daar wordt nu keurig voor gezorgd door een thermos klaar te zetten. Maar het rendeert allemaal want Storck zorgde ook voor een sportieve omwenteling. Toen hij overnam in november stond Kortrijk zeven punten achter op een veilige plaats en nu drie maanden later warempel vier voor. In crisissituaties is Storck nog altijd op zijn best. Hij doet niks liever dan puin ruimen, in een gespreid bedje stappen is niks voor hem.

Vorige week ging Kortrijk verrassend winnen op Standard.

© BELGA

“Ik heb voor de match aan de groep gezegd dat we voor tien finales stonden”, aldus Storck. “De eerste hebben we alvast knap gewonnen maar er volgen er nu nog negen. We moeten gewoon verder doen zoals we bezig zijn en dan zullen we slagen in onze opdracht. Er is deze week weet scherp getraind en mijn groep is klaar om de prestatie van vorige zondag in Luik nog eens herhalen.

Geen Avenatti

Storck moet tegen Anderlecht wel Felipe Avenatti missen wegens schorsing maar hij maakt er zich geen zorgen over. Hij doet het goed als targetman maar we hebben nog opties en het is nu aan zijn vervanger om zich te laten gelden. Felipe kan nu een weekje rusten en er dan weer helemaal staan voor de derby tegen Zulte Waregem volgende vrijdag. De heenmatch verloor Kortrijk en iedereen is uit op revanche. Maar dat is pas volgende week, nu eerst Anderlecht. Of ik al eens won tegen ze? Een goede vraag, ik weet het niet zeker maar ik denk het niet, wel speelde ik al met Moeskroen eens gelijk tegen ze. Anderlecht is uiteraard nog altijd de favoriet maar het is nu wel het moment om ze te kloppen. Zij speelden donderdag nog en hadden dan nog een vermoeiende, nachtelijke trip. Wij hadden op maandag en dinsdag rust en dat kan een voordeel zijn.”

Ilic weg

Ook Marko Ilic is intussen weg bij Kortrijk. De Amerikaanse club Colorado Rapids uit de Major League Soccer zal de doelman overnemen op huurbasis. Ilic was tot voor nieuwjaar een van de sterkhouders van Kortrijk maar op het moment dat Storck kwam ziek met een longontsteking. Storck trok voor de bekermatch tegen OHL de kaart van Tom Vandenberghe en dat beviel hem zo goed dat Ilic niet meer aan de bak kwam.

“Ik heb hem uitgelegd dat ik een doelman die het goed deed niet meer uit de ploeg wilde zetten en Ilic kon dat moeilijk plaatsen en wilde de uitdaging niet aangaan om zich weer op het voorplan te werken. Dat mag maar bij mij primeert het belang van de club en de ploeg en dus is het beter dat hij nu vertrekt en wordt uitgeleend.