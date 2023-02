Verzorgers moeten bruine beer Marlène van de grotten van Han laten inslapen

De bruine beer Marlène is op 33-jarige leeftijd gestorven in de grotten van Han. Volgens verzorgers van het domein was haar dagelijks leven onleefbaar geworden, omdat ze blind was.

Marlène had al een tijdje last van slecht zicht. Aan een oog was ze volledig blind en bij het andere oog was de lens ontwricht, waardoor haar zicht achteruitging en ze compleet blind zou worden. Ze kreeg een operatie om haar zicht te verbeteren, al was er een kans dat ze niet haar volledige zicht terug zou krijgen.

Nadat ze hersteld was van de operatie, werden de ogen van de beer getest. Toen bleek dat Marlène niet meer kon zien. Verzorgers hebben daarna besloten om haar in te slapen, omdat blindheid kan zorgen voor permanente stress en extra risico op verwondingen geeft. Haar dagelijks leven zou dan volgens de verzorgers onleefbaar zijn.

Marlène en Willy

Marlène kwam in 1994 samen met bruine beer Willy naar de grotten van Han. Zij zijn altijd een koppel geweest en hebben door de jaren heen meerdere jongen gekregen. Op dit moment kijken de verzorgers goed naar de reactie van Willy. Daarna gaan ze beslissen wat ze gaan doen om zijn welzijn te verzekeren.