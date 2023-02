Oost-Afrikaanse Gemeenschap wil tegen eind maart terugtrekking gewapende groepen uit Congo

De Oost-Afrikaanse Gemeenschap (EAC) wil dat alle gewapende groeperingen zich tegen 30 maart terugtrekken uit het oosten van Congo. Dat hebben de leiders van de organisatie vrijdag laten weten op Twitter. De regio bevindt zich momenteel in een spiraal van geweld.

De EAC bestaat uit zeven landen: behalve Congo zijn dat Kenia, Oeganda, Tanzania, Burundi, Rwanda en Zuid-Soedan. De presidenten van vijf landen hielden een minitop in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba, aan de vooravond van een top van de Afrikaanse Unie. Ze willen ook dat door het conflict in Oost-Congo ontheemde personen kunnen terugkeren.

Bij een vorige vergadering begin februari werd al opgeroepen tot een “onmiddellijk staakt-het-vuren van alle partijen”. De gevechten bleven echter doorgaan.

Het oosten van Congo wordt al decennialang geteisterd door de aanwezigheid van gewapende groeperingen, waarvan vele een erfenis zijn van de regionale oorlogen in de jaren 1990-2000. In de provincie Noord-Kivu heeft de rebellenbeweging M23 sinds november 2021 steeds meer gebied veroverd, een regio die ook rijk is aan mineralen. Congo beschuldigt buurland Rwanda van steun aan M23, iets wat Kigali ontkent.