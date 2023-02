CNN-presentator haalt zich de woede van medepresentatrices op de hals na seksistische opmerking

Don Lemon was vrijdagochtend niet in de ochtendshow te zien met Kaitlan Collins en Nikki Haley. — © Evan Agostini/Invision/AP

CNN-presentator Don Lemon ontbrak vrijdagochtend op de ochtendshow van de nieuwsorganisatie. Donderdag claimde hij dat een 56-jarige Amerikaanse politica niet meer “in haar bloei” was. Het is niet de eerste keer dat Lemon ophef binnen de omroep veroorzaakt.

Vrijdagochtend opende presentatrice Kaitlan Collins de show met de mededeling dat Lemon een vrije dag had. De dag ervoor maakte hij een seksistische opmerking over 51-jarige politica Nikki Haley tijdens een discussie over een voorstel dat ze had ingediend.

Haley wil dat politici van 75 jaar en ouder laten controleren of ze nog vaardig genoeg zijn om hun werk uit te voeren. Lemon zei daarna dat zij niet meer “in haar bloei” was. Dat zouden alleen vrouwen van 20 en 30 jaar zijn, en heel misschien veertigers. Medepresentatrices Poppy Harlow en Collins werden woedend en namen snel een toiletpauze.

Lemon maakte later op de dag zijn excuses op Twitter: “Mijn opmerking was onhandig en irrelevant en ik heb er spijt van. De leeftijd van een vrouw zegt niks over haar, zowel op professioneel als persoonlijk vlak.” Een bron zegt dat dit excuus niks betekent en dat hij het alleen doet omdat hij onder druk staat.

Ruzie met Collins

Het is niet de eerste keer dat Lemon in opspraak komt. In december zou hij Collins hebben uitgescholden waar het hele team van de ochtendshow bij stond. Collins heeft toen in tranen de set verlaten. De rest van het personeel geshockeerd.

Ook toen moest Lemon een dag vrij nemen. Het werd hem ook opgedragen “het rustiger aan te doen”. Hij luisterde die keer echter niet naar dat advies en ontplofte tegen collega’s nadat hij een verhaal over zijn ruzie in een nieuwsbrief voor medewerkers las.

Sinds de ruzie zijn de twee buiten de opnamestudio niet meer samen te zien. Vroeger gingen ze samen met Harlow tegelijkertijd naar evenementen, maar nu komen ze allemaal apart van elkaar aan.