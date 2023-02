Onbekende vrouw fleurt kindergraven op met tekeningen: “Dit raakt me als mens”

Een onbekende heeft op de kindergraven van de begraafplaats in Wetteren-centrum tekeningen geplaatst. Wat exact de bedoeling is, is niet duidelijk, maar schepen voor Begraafplaatsen Katrien Claus (CD&V) werd er wel door geraakt. “De tekeningen creëren verbondenheid.”

Het is een opvallend en ontroerend gezicht. De kindergraven op de begraafplaats zijn sinds kort opgefleurd met een tekening. Soms van Disney, op andere staan kinderen als engelen afgebeeld. Wie de tekeningen er geplaatst heeft, is niet duidelijk. Ze zijn gesigneerd met de initialen N.M. Schepen Katrien Claus ging vrijdagnamiddag een kijkje nemen, en als bij wonder liep ze de kunstenares tegen het lijf. Die wil anoniem blijven.

“Dit komt binnen”

“Een kinderbegraafplaats is sowieso al iets onwezenlijks”, zegt Claus. “Dat raakt je nog meer als mens. Het kwam bij mij binnen om die tekeningen te zien. Elk graf, ook van kinderen die daar al meer dan twintig jaar liggen, kreeg een tekening.” (Lees verder onder de foto)

© lvi

“Dit is een symbool. Want de vrouw die de tekeningen heeft geplaatst, creëert een verbondenheid met het overleden kind en met de ouders, ook al kent zij die niet. Het kan zijn dat sommige ouders zich daar niet zullen in vinden en de tekening weghalen. Ik heb niet naar haar bedoeling gevraagd, want ik wil het mysterie behouden.”

Verbondenheid

“Ik las op sociale media een reactie van iemand die zeer aangenaam verrast was en die de persoon wilde bedanken. Er is dus duidelijk een verbondenheid tussen hen, zonder dat ze elkaar kennen.”

Af en toe komen begraafplaatsen onder de aandacht wanneer er schade of diefstal is. Deze tekeningen zijn net het omgekeerde. “Dit is nu eens een positief verhaal, en ik ga zeker niet met de vinger wijzen en zeggen dat dit niet kan.”