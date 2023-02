Nieuwe bondscoach Domenico Tedesco laat in zijn kaarten kijken: “Ik bouw mijn elftal niet rond Kevin De Bruyne”

Voor bondscoach Domenico Tedesco begint dit weekend het grote werk echt. Vrijdag zag hij alle tv-stations en kranten in een lange persvoormiddag alvorens de 37-jarige Duitser aan de zijde van technisch directeur Frank Vercauteren aan zijn ronde van België begint. Hij bekijkt maar liefst vijf wedstrijden in de Jupiler Pro League en start dan de voorbereiding op het EK-duel tegen Zweden van 24 maart. We overlopen samen zijn eerste indrukken en de werven die hem wachten.

“Ik heb een goed gevoel bij Frank Vercauteren”

Negen dagen geleden werd Domenico Tedesco officieel voorgesteld als de nieuwe Belgische bondscoach. In de Belgische voetbalstadions zagen we hem sindsdien nog niet. Waar heeft hij zich dan mee beziggehouden?

“Ik had veel vergaderingen en er werden veel plannen voor de komende weken gemaakt”, aldus Tedesco. “Ik leerde al veel medewerkers kennen. Zo’n begin is altijd een zware periode. Ik heb veel wedstrijden op televisie gekeken, live én uitgesteld. In verschillende competities. Ik denk dat ik er al een stuk of twintig zag. Vanaf dit weekend begin ik in de Belgische stadions, samen met Frank Vercauteren. Ik heb een heel goed gevoel bij Frank. Hij was voordien trainer, dat is perfect voor mij. Hij weet wat onze vragen zijn. We praten veel via het internet.”

“Ik voel me hier goed. Dat de bond mij een contract van maar twee jaar voorstelde, vond ik best oké. Dit soort korte contracten zijn fair voor de twee partijen. Ik heb geen lang contract nodig om me comfortabel te voelen. De bedoeling is het zo goed te doen dat ik langer kan blijven.”

© BELGA

“Geen contact met Roberto Martinez, ik wil van nul beginnen”

De voetbalbond en Roberto Martinez namen na het WK in een relatief goede verstandhouding afscheid van elkaar. Wat er dan wel eens gebeurt, is dat de nieuwe coach contact opneemt met zijn voorganger om van gedachten te wisselen en informatie te verzamelen. Niet Tedesco. “Ik heb al wat informatie verzameld, maar ik wil ook niet álle informatie. Ik wil zelf ook dingen ontdekken. Daarom heb ik geen contact gehad met Roberto Martinez. Omdat ik van nul wil vertrekken, zonder vooroordelen.”

Anders dan Martinez, die zich met zijn gezin in Waterloo vestigde, blijft Tedesco in Stuttgart wonen. “Het wordt fiftyfifty. Ik zal veel reizen. Stel je voor: ik moet naar Manchester en twee dagen later moet ik in Madrid zijn. Dan maak ik een tussenstop in Stuttgart. Hier zal ik in het hotel in Tubeke verblijven. Mijn familie heeft er geen probleem mee. Ik ben heel blij en als ik dat ben, dan zijn zij dat ook. Ze willen me dicht bij hen en in een club is dat veel moeilijker. In Leipzig speelden we de Europa League tot in de halve finales, om de drie dagen een wedstrijd. Dan zagen ze me twee, drie maanden niet. Nu zal dat wel kunnen.”

“Systeem is bijzaak, het gaat over de benadering op het veld”

Dat hij een laptoptrainer zou zijn, lacht hij weg. Toch wordt er veel verteld over zijn tactisch brein. Wat is dat dan precies? “Ik heb mijn ideeën en die wil ik uitvoeren. Het gaat bij mij niet zozeer over systemen. Tegen Canada begonnen jullie in de eerste WK-wedstrijd met 3-4-3, maar switchten later naar 4-2-3-1. De spelers kunnen dus wel degelijk verschillende systemen spelen, zeker de verdedigers, die switchten van drie naar vier. Dat is het probleem niet. Het gaat mij meer om de benadering op het veld. Hoe gaan we druk zetten? Hoe gaan we opbouwen vanuit de verdediging? Hoe zullen we balbezit houden? Hoe willen we de tegenstander zo ver mogelijk op zijn helft terugdringen? Hoe gaan we aanvallen? Hoe gaan we de tegenaanvallen afbreken? Dat heeft niets met systemen te maken, het gaat over de benadering, een visie.”

© BELGA

“Goed om tegen Zweden te beginnen, Duitsland minder belangrijk”

De Rode Duivels blazen onder Tedesco voor het eerst verzamelen op maandag 19 maart. Dan heeft de nieuwe bondscoach welgeteld vier dagen om zich voor te bereiden op het duel in Zweden in de voorronde van het EK, dat in de zomer van 2024 in Duitsland wordt gespeeld. In hoeverre kent hij de Zweden? Zijn die nog altijd vooral stug en stoer?

“Ik ken wel enkele spelers. Met Emil Forsberg werkte ik bij RB Leipzig, Ludwig Augustinsson speelde bij Werder Bremen en Kristoffer Olsson (ex-Anderlecht, red.) speelde bij Krasnodar in Rusland toen ik daar Spartak Moskou trainde. Ik ken de coach (Janne Andersson, red.) en zijn visie. De volgende weken zal ik mijn analyse maken. Ik denk dat ze nog steeds fysiek sterk zijn. Kijk naar hun aanvallers, met Alexander Isak van Newcastle en Dejan Kulusevski van Tottenham. Dat zijn snelle en sterke spelers. Het is goed om tegen een sterke tegenstander te beginnen.”

Vier dagen na het duel in Stockholm spelen de Rode Duivels in Keulen vriendschappelijk tegen Tedesco’s vaderland Duitsland. “Die wedstrijd tegen Duitsland is voor mij nog geen prioriteit. Misschien komt dat gevoel nog, maar nu heb ik dat niet. Ik ben vooral blij dat we tegen een sterke tegenstander als Duitsland kunnen spelen, maar Zweden vormt nu de prioriteit.”

© BELGA

“Ik overleg met de spelers, maar maak geen bocht van 180 graden”

Met Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois en Romelu Lukaku heeft de selectie van de Rode Duivels enkele zwaargewichten die in de absolute Europese top spelen. Op het WK in Qatar was er wat onenigheid over de manier van spelen. Vooral de prestaties van De Bruyne leden daaronder. Daarom werd opgeroepen om de spelers meer te betrekken bij de keuze voor de bondscoach – wat niet echt gebeurde – en de manier van spelen.

“Ik sta open voor gesprekken met spelers”, zegt Tedesco. “Natuurlijk, dat is cruciaal. Ik wil ze betrekken en ik sta open voor hun adviezen. Maar ik zal in mijn visie geen bocht van 180 graden maken. Ik wil dominant zijn, balbezit hebben, op de helft van de tegenstander spelen, de bal zo snel mogelijk heroveren,… dat is een algemene visie. Niets speciaals. Als je dit aan tweehonderd coaches vraagt, zullen er honderdvijftig hetzelfde zeggen. De spelers moeten zich goed voelen op het veld, uiteraard. Ik heb wel het laatste woord. Ik moet beslissen. Zo heb ik het altijd gedaan.”

“Ik bouw mijn elftal niet rond De Bruyne, zelfs Messi werd niet alleen wereldkampioen”

Met Kevin De Bruyne hebben de Rode Duivels een van de beste middenvelders ter wereld in hun rangen. Is het geen idee om het elftal te bouwen rond de soms nukkige speler van Manchester City?

“Ik heb nog nooit een elftal rond één speler gebouwd en ik ga dat nu ook niet doen. We hebben meer dan één goede speler in de selectie. Dat is mijn mening. Altijd over één speler praten, klopt niet. Argentinië won de wereldbeker, maar dat was, in weerwil van wat iedereen zegt, niet alleen dankzij Messi. MacAllister deed uitstekend werk op het middenveld, Lautaro Martinez toen hij meedeed ook, Alvarez voerde als diepe spits de druk ook hoog op. Als je alles op één speler zet, lijkt het alsof de rest niet goed is en dat is niet mijn mening. Let wel, Kevin De Bruyne is een topspeler die ik er heel graag bij heb.”