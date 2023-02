Belgisch veldhospitaal ontvangt eerste patiënten na aardbeving in Turkije: “We merken dat iedereen nog heel aangedaan is”

In de Turkse stad Kirikhan is de Belgische hulporganisatie B-Fast begonnen aan het echte werk. Het opgebouwde veldhospitaal is volledig operationeel en de eerste patiënten werden vrijdag behandeld. Een welgekomen hulp voor de zwaar getroffen Turken: “Sommige mensen hebben hier sinds de aardbeving nog geen arts gezien.”

Ruim 38.000 doden en zo’n 84.000 gebouwen die volledig in puin liggen. Turkije ziet af. En terwijl de overlevers niets liever willen dan hun leven opnieuw in handen nemen, blijft de natuur genadeloos toeslaan. Tot nu toe zijn er al meer dan 4.700 naschokken gemeten, waarvan 40 met een kracht groter dan vier. En ook de komende dagen verwacht de Turkse civiele bescherming nog hevige naschokken met een kracht van vijf of hoger. Aan inwoners van de zwaarst getroffen gebieden wordt nog steeds gevraagd om uit de buurt van gebouwen te blijven. Een advies waar niet iedereen zich aan houdt.

Alle hulp is dus welkom. En sinds gisteren draagt ook een Belgisch team ter plaatse zijn steentje aan bij: het veldhospitaal van B-Fast werd vrijdag in gebruik genomen. Het ziet eruit als een soort tentenkamp, maar alles is wel degelijk aanwezig om mensen kwalitatief op te vangen en te verzorgen. “Eigenlijk kan je het vergelijken met een normaal ziekenhuis in België. We hebben een triage, een spoedafdeling, een operatiekwartier, gynaecologie, pediatrie, radiologie, een laboratorium… Een zeer gevarieerd aanbod dus”, licht teamleider Matthijs Samyn toe tijdens een online persmoment.

Het ziekenhuis is ook volledig zelfvoorzienend, met generatoren voor elektriciteit en een eigen waterzuiveringssysteem. Samyn is trots op het snelle werk van het B-Fast-team: “Het was een intense periode, er was een huzarenstukje nodig om dit allemaal op poten te zetten. Maar we zijn blij dat we nu onze solidariteit kunnen tonen door de Turkse gezondheidszorg een beetje te ontlasten. Sommige mensen hebben zelfs nog geen arts gezien sinds de aardbeving.”

Zo ziet het veldhospitaal eruit vanuit de lucht. — © FOD Buitenlandse Zaken

Tekeningen en speelgoed

Het veldhospitaal zou in totaal meer dan honderd patiënten per dag moeten kunnen ontvangen en is in staat om dagelijks een zevental grote operaties uit te voeren of een vijftiental kleine. Vrijdag kwamen er al een veertigtal mensen langs, zegt traumatoloog Jean-Charles de Schoutheete (UZ Leuven). “We zagen een aantal mensen met respiratoire klachten, maar ook bijvoorbeeld patiënten met dermatologische problemen. Zo was er een geval van schurft. De hygiëne in de stad is niet optimaal, dus we verwachten in de komende dagen meer van deze gevallen.” Verder zagen de Belgische hulpverleners ook al een aantal mensen met breuken passeren en werden er al twee chirurgische ingrepen voor wonden uitgevoerd.

Ook dokter Els Duval, die normaal gezien als kinderarts werkt in het UZ Antwerpen, zag vrijdag de eerste patiënten: “We zijn hier met twee kinderartsen en twee pediatrisch verpleegkundigen die elkaar afwisselen in teams. Hoewel dat niet gemakkelijk is hier, hebben we er ook alles aan gedaan om onze afdeling zo kindvriendelijk mogelijk aan te kleden, met tekeningen en speelgoed bijvoorbeeld.”

“Vandaag hebben we al een paar kindjes gezien, voornamelijk met klachten van een infectie. Het viel wel meteen op dat de mensen hier nog heel aangedaan zijn. De ouders bieden we bijvoorbeeld flyers aan met informatie over hoe ze moeten omgaan met hun kinderen die zo’n ramp hebben meegemaakt. “

© FOD Buitenlandse Zaken

Taalbarrière

Teamleider Samyn verwacht dat de Turken de komende dagen steeds meer hun weg naar het veldhospitaal zullen vinden. “Er is een heel goede assessment (verkenning, red.) gebeurd op voorhand. Door de locatie, vlak naast een gekend ziekenhuis dat nog slechts gedeeltelijk operationeel is, kunnen we de patiënten opvangen die zij moeten doorverwijzen. Er waren trouwens de afgelopen dag al mensen die kwamen vragen of we al open waren, dus we zijn er zeker van dat dit verhaal snel zal rond gaan. Dat is ook iets dat we in vorige missies al hebben gemerkt.”

Alles verloopt dus volgens plan? Samyn: “Het gaat voorlopig vlot inderdaad. Er zijn altijd wel wat kleine probleempjes in het begin, maar er is niets dat we niet kunnen oplossen. Ook de samenwerking met het Turkse personeel van het ziekenhuis naast ons verloopt vlot. Er is soms wel een taalbarrière, maar dat lossen we op met tolken. Die zijn zeer belangrijk.”

De missie zou tenminste veertien dagen duren. “In de loop van volgende week bekijken we of de missie wordt verlengd”, aldus Samyn. Sowieso zou het huidige medische team dan worden afgelost door een nieuw team. Wordt de missie stopgezet, dan doneert ons land materiaal aan een andere hulporganisatie ter plaatse of aan een lokale overheid.