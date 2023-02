Felice Mazzu zag het nog niet zitten in 18-jarige Martin Wasinski, maar Bernd Storck duidelijk wel: “Hij hield woord”

Vorige zondag ging een droom van Martin Wasinski (18) in vervulling. De jonge centrale verdediger wist even niet waar hij het had toen hij de bal glijdend en met de nodige meeval in doel verlengde. “Ik scoor nochtans zelden”, grijnst de stille en bescheiden centrale verdediger. “Dat wordt van mij ook niet verwacht, maar deze trainer verwacht van ons wel dat we druk zetten en de tegenstander opjagen. En dus schoof ik op Standard mee naar voor. De voorzet van Selemani werd op de rand van de zestien nog weg gekopt, maar ik zag die bal vallen en er nog net mijn voet tegenzetten. “Soms moet je wat geluk hebben. Er ging toen van alles door mij heen, maar vooral dat het belangrijk was voor de ploeg.”

De hele familie Wasinski zag het gebeuren want ze waren present op Sclessin. “Luik is onze streek”, wil Wasinski kwijt. ‘We wonen in de regio en als kleine jongen voetbalde ik eerst bij US Hesbignonne en nadien voor Waremme. Charleroi kwam mij er weghalen toen ik 14 jaar was. Standard? Nee, nooit iets van gehoord. Charleroi ontdekte mij op een toernooi en ik trok weg van huis en ging op internaat. Drie jaar later zat ik in de A-kern en in de zomer van 2021 speelde ik onder Edward Still al in de eerste ploeg.”

Spelen voor het EK

Charleroi flirt zelf nog met de degradatie en dus lijkt het wat vreemd dat het een jonge belofte liet vertrekken naar een rechtstreekse concurrent. “Toen Felice Mazzu kwam, had ik een gesprek met hem. Ik begreep dat hij voor zekerheid en ervaring zou kiezen en ik heb toen gevraagd om te kunnen vertrekken. Straks zijn er namelijk ook de kwalificatiematchen voor het EK U19 in Slovenië. Ik zit bij de selectie en wil er graag bij blijven. Ik moest dus aan spelen toekomen en vroeg om uitgeleend te worden.”

Het werd Kortrijk, waar Bernd Storck het wel aandurfde om Wasinski voor de leeuwen te gooien. “Hij was open en eerlijk met mij en hield ook woord. Zelf was ik ook niet bang om hier in de miserie terecht te komen. Hier loopt echt wel veel kwaliteit rond en deze ploeg zal dan ook nooit zakken, daar steek ik mijn hand voor in het vuur.”

Nederlands

Wasinski is het kleinkind van Poolse grootouders die ooit naar België kwamen, maar er schuilt nog weinig Pools in hem. Als geboren Luikenaar leert hij nu beetje bij beetje Vlaanderen kennen. “Ik heb een vriendinnetje, maar ze studeert nog en ik woon hier alleen op een flatje in het centrum. Dat bevalt mij wel, veel tijd heb ik niet, want we gaan elke week op afzondering. Voor mij als jonge gast is dat perfect. Ik heb niet zoveel te doen en moet dan ook niet voor eten zorgen. Op vrije dagen ga ik naar huis in Luik en anders ga ik eens in het winkelcentrum wandelen. Nederlands begrijp ik wel, want Waremme is ook Borgworm en daar leerde ik wat Vlaams.”

Of hij dat Vlaams volgend seizoen nog zal nodig hebben, is maar de vraag. “Komende zomer keer ik terug naar Charleroi, want ik heb er nog een contract. Maar in het voetbal weet je maar nooit, we zien nog wel.”