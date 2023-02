Nederlandse nonnen beschuldigd van jarenlange dwangarbeid: “Ik was niet bang om in de hel te belanden, ik had er al gezeten”

Negentien Nederlandse vrouwen, nu tussen 62 en 91 jaar oud, hebben vrijdag een orde van katholieke nonnen beschuldigd van jarenlange dwangarbeid toen zij als jonge meisjes in moeilijke omstandigheden werden “opgesloten” in kloosters.

De vrouwen eisten vrijdag voor de rechtbank in het Nederlandse Haarlem erkenning van de misstanden en schadevergoeding voor de materiële en immateriële schade van de verantwoordelijke kerkgenootschappen. De zaak betreft in totaal zo’n 15.000 tienermeisjes die van 1951 tot 1979 in Nederland onder toezicht stonden van “De Zusters van de Goede Herder”.

De vrouwen beweerden dat zij als probleemjongeren door de orde werden opgenomen en tewerkgesteld. Er werd onder meer genaaid en gewassen, voor bijvoorbeeld warenhuizen en ziekenhuizen, maar zelf kregen de meisjes niets van de opbrengst. Het werd ook als vrome boetedoening gezien. “Dwangarbeid”, vinden hun advocaten. “De Zusters van de Goede Herder’ zijn verantwoordelijk voor het schenden van een van de meest fundamentele mensenrechten die we kennen: het verbod op gedwongen of verplichte arbeid”, zei hun advocaat Liesbeth Zegveld.

“Om discipline bij te brengen”

Zes van de vrouwen legden tijdens de behandeling verklaringen af. Behalve om de haverklap bidden op de knieën was het continu werken geblazen, ook op zaterdagochtend. “Je mocht nooit stilzitten. Ik was veertien en zat de hele dag achter de trapnaaimachine. Soms kon ik tien seconden rusten, maar dan moest ik doorwerken, ik heb er versleten rugwervels aan overgehouden. Ik zat op een te hoge stoel. Je was een soort robot.” Een andere vrouw getuigde dan weer dat ze geen schrik had om in de hel te belanden na haar dood, “want ik heb al in de hel gezeten”, klonk het.

Destijds dachten de zusters juist dat het werk de meisjes “discipline en perspectief” kon bijbrengen, aldus de verdediging. “De zusters hadden het idee dat ze de meisjes klaarstoomden voor hun leven na de instelling”, klinkt het bij de advocaten. “De meisjes verrichten het werk dat in die tijd van vrouwen verwacht werd.” Die tijdsgeest is van groot belang, bepleiten de advocaten dan ook. “Hoe stel je vast welke normen er golden meer dan veertig tot zeventig jaar geleden?” vraagt een van hen zich hardop af. “Je kan en mag deze zaak niet door de bril van de 21e eeuw bekijken.”

De verdediging van de kloosterzusters moet nog een aantal bewijsstukken inleveren bij de rechtbank. De advocaten van de vrouwen hebben dan tot 8 maart de tijd om daarop te reageren. Zes weken later volgt de uitspraak.