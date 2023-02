Domenico Tedesco laat oude Duivels niet vallen: nieuwe bondscoach contacteerde zelf ervaren pionnen

Domenico Tedesco (37) heeft voor het eerst in zijn kaarten laten kijken. De nieuwe bondscoach van de Rode Duivels is geenszins van plan oudere Rode Duivels te laten vallen. Integendeel. Hij contacteerde Axel Witsel (34), Dries Mertens (35), Jan Vertonghen (35) en Toby Alderweireld (33) al om zichzelf voor te stellen. De afgehaakte Eden Hazard (32) werd niet gebeld.

Na twee weken wedstrijden in verschillende competities op televisie bekijken, ging Domenico Tedesco aan de zijde van technisch directeur Frank Vercauteren vrijdag voor het eerst naar een duel in de Jupiler Pro League kijken: KV Mechelen-KRC Genk. “Voor Bryan Heynen maar er zijn ook nog andere interessante spelers”, aldus Tedesco vrijdagochtend. Zaterdag ziet Tedesco nog Antwerp-Eupen en Union-Standard. Zondag komen Cercle-Club Brugge en Kortrijk-Anderlecht aan de beurt.

Vermeeren en ouderen

Tedesco heeft een lijst van zo’n 130 spelers die hij wil leren kennen en waarvan hij denkt dat ze in aanmerking kunnen komen van de Rode Duivels. Op die uitgebreide lijst figureert ook de 18-jarige Antwerp-middenvelder Arthur Vermeeren en nog wat verrassende namen die de bondscoach niet wilde lossen. 130 potentiële Rode Duivels, dat zijn er veel meer dan de 54 Belgen die zijn voorganger Roberto Martinez in de voorselectie voor het WK in Qatar opnam. Bij die 130 zitten zeker nog oudere spelers als Witsel, Mertens, Vertonghen en Alderweireld.

“Ik heb zeven spelers een bericht gestuurd om mezelf te introduceren”, aldus Tedesco. “Dat waren Thibaut Courtois, Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Axel Witsel, Dries Mertens, Jan Vertonghen en Toby Alderweireld. Frank Vercauteren en Jelle Schelstraete (operational director football bij de bond, nvdr) vertelden me over de hiërarchie in de groep en dat bleken de zeven aanvoerders te zijn. Eden Hazard is ermee gestopt en dat moet ik aanvaarden. Daarom heb ik hem niet gecontacteerd.”

© BELGA

Goede mix

De introductie was kort. “Ik sprak niet over de manier van spelen ofzo”, aldus nog Tedesco. “Zoiets heeft weinig zin als ze bij hun club zijn. Ze zitten met hun hoofd bij de tactiek van hun club, daar wil ik niet in tussenkomen. Ik zal de komende weken al wat rondreizen en met hen praten. Misschien nog niet over tactiek, dat hangt ervan af. Pas als we samenkomen in aanloop naar de wedstrijd tegen Zweden, zullen we diepgaander praten.”

Tedesco wil alleszins geen komaf maken met deze generatie die te boek staat als de gouden generatie. “Giorgio Chielini werd met Italië Europees kampioen op zijn 36ste, Messi pakte met Argentinië de wereldtitel op zijn 35ste”, is Tedesco stellig. “Het komt er voor mij op aan op het veld de beste spelers te zetten. Welke leeftijd ze ook hebben. Ik heb veel over die gouden generatie gelezen en gehoord. Ik geloof niet dat die periode al voorbij is. We moeten verder doen. We hebben hier veel talenten. De mix is heel goed. We hebben heel ervaren spelers, jongens van 25,26 jaar met ervaring en jonge grote talenten.“