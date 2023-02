Waarom Kortrijk tegen Anderlecht zondag eigenlijk een topper is

Een duel tussen twee anonieme rechterkolommers, zegt u? Je kan het ook anders zien. Met enkel de punten sinds de WK-break in rekening gebracht, staan KV Kortrijk en Anderlecht allebei in de top vijf. Om maar te zeggen: met het vormpeil zit het dus wel snor. Ga zondag maar zitten voor deze topper.

Eén punt komt Anderlecht, dat tiende staat, momenteel tekort voor de Europe play-offs. De vraag die iedere paars-witte fan zich al een tijdje stelt, is of het nog zal lukken voor die top acht. Wel, we kunnen die fans niets beloven, maar als de trendlijn van de laatste maanden zich doorzet, mag het geen probleem vormen voor Anderlecht.

In de eerste competitiewedstrijd na de WK-break, tevens de eerste van coach Brian Riemer, won paars-wit meteen van Charleroi. Daarna volgde een één op negen tegen Union, Club Brugge en Zulte Waregem en leek het even helemaal de verkeerde kant op te gaan. Maar toen kwam de recente negen op twaalf tegen Seraing, Antwerp, Oostende en STVV. En zo is Anderlecht op een vierde plaats beland in het klassement waarin alleen de punten vanaf de WK-break zijn meegeteld. Niveau Champions play-offs, met andere woorden. Had het zo’n reeksje maar wat vaker neergezet in de eerste seizoenshelft.

Als we enkel de puntenoogst sinds het WK bekijken, wordt KV Kortrijk - Anderlecht zondag een treffen tussen de nummers vijf en vier.

Bent u een Anderlecht-fan en begint u bij het lezen van dit artikel stiekem nog te dromen van die Champions play-offs? Dat wordt toch wat lastig. Paars-wit heeft in de afgelopen acht wedstrijden vijf punten meer gepakt dan nummer vier Club Brugge, ofwel 0.63 punten per wedstrijd. Er resten nog negen matchen in de reguliere competitie, dus als de huidige trendlijn zich doorzet, pakt Anderlecht nog vijf à zes punten terug op Club, terwijl de kloof momenteel acht punten bedraagt. Dat lijkt toch net iets te hoog gegrepen, maar wie weet wordt het nog spannend.

Trainerswissel

In plaats van te dromen kunnen de troepen van Brian Riemer zich maar beter op de lastige wedstrijd van zondag concentreren. Ook KV Kortrijk, de tegenstander van Anderlecht dit weekend, komt er goed uit in dat klassement met enkel de punten van na de WK-break. Ook daar valt het WK natuurlijk samen met de trainerswissel en de overname door Bernd Storck, die sinds zijn komst al dertien punten verzamelde. En zo kan je de wedstrijd van zondag bekijken als eentje tussen de nummers tien en vijftien, maar even goed als de match tussen de nummers vier en vijf in het klassement van na het WK. Een heuse topper als het ware.

Ook in de strijd om de titel en die om het behoud schept het post-WK-klassement wel wat duidelijkheid. Union is dé ploeg van de laatste maanden, maar dat had u zelf waarschijnlijk ook al wel in de gaten. Voor KV Oostende en Seraing lijkt er nog weinig hoop. Ook OH Leuven komt er bijzonder slecht uit. Een drastische ommekeer niet te na gesproken, zal Anderlecht met de Leuvenaars alvast geen rekening meer moeten houden in de strijd om de play-offs.