Taakstraf, boete en stadionverbod voor Tottenham-fan die keeper van Arsenal aantrapte na wedstrijd

Arsenal won op 15 januari de Noord-Londense derby in en tegen Tottenham Hotspur met 0-2. Ramsdale blonk in dat duel zeker na rust uit met enkele fraaie reddingen. De 24-jarige doelman kreeg na het laatste fluitsignaal ruzie met aanvaller Richarlison van de thuisclub. Toen Ramsdale daarna zijn bidon wilde pakken die achter het doel lag, kreeg hij langs achteren een trap van Watts die vanaf de tribune op de boarding was gesprongen. Hij rende daarna direct weer de tribunes op, maar werd later alsnog aangehouden.

“Dit incident heeft een psychologisch effect, want Ramsdale zal dit voorval bijblijven telkens wanneer hij het veld opstapt”, zei de rechter die de zaak vrijdag behandelde. Watts bekende de feiten tijdens de zitting.