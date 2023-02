Politie onderzoekt meerdere racistische laserprojecties Amsterdam

De video is afkomstig van hetzelfde Telegramkanaal waar ook beelden van de laserprojecties op de Erasmusbrug tijdens de jaarwisseling werden verspreid. Op het hotel nhow Amsterdam RAI werd de tekst ‘White cities are safe cities’ geprojecteerd. Volgens een woordvoerder heeft het hotel geen aangifte gedaan.

Energiebedrijf Vattenfall doet wel aangifte van de projectie van extreemrechtse teksten afgelopen dinsdag op de Hemwegcentrale in het Amsterdamse Westelijk Havengebied. Op de elektriciteitscentrale werden de teksten ‘Love And Make White Babies’ en ‘RIP Dresden’ geprojecteerd. “We nemen nadrukkelijk afstand van deze wanstaltige boodschap die online aan onze (uit bedrijf genomen) centrale wordt gekoppeld”, reageert het energiebedrijf in een verklaring. “We hebben de politie geïnformeerd hierover, gaan aangifte doen en zullen zelf extra controleren dat dit niet nogmaals gebeurt.”

‘RIP Dresden’ is een verwijzing in extreemrechtse kringen naar het bombardement op Dresden in de nacht van 13 op 14 februari 1945 door de geallieerden. In die kringen wordt het bombardement gezien als een ‘verzwegen oorlogsmisdaad’.

Op het Anne Frank Huis werd vorig week de tekst ‘Anne Frank, uitvinder van de balpen’ geprojecteerd. De tekst is een verwijzing naar een complottheorie die de echtheid van het dagboek van Anne Frank in twijfel trekt.