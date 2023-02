Consortium 12-12 zamelt momenteel geld in voor de slachtoffers van de aardbeving, maar een benefietshow is (nog) niet aan de orde. — © REUTERS

Het Belgische Consortium 12-12 haalde al ruim 4 miljoen euro op voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. In Nederland leverde een benefiet op radio en televisie bijna 90 miljoen op. Vorig jaar hadden we in Vlaanderen een show over de zenders heen voor Oekraïne. “De zenders zelf opbellen om te vragen waar die special blijft? Nee, dat is niet onze stijl.”