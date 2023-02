HET PUNT VAN VAN IMPE. “Politici zijn bang van het krimpende draagvlak voor asiel. En slaan zo het laatste restantje ervan stuk”

De Paleizenstraat kan straks als schoolvoorbeeld in alle handleidingen over wat er gebeurt als je níét samenwerkt. — © Kristof Vadino

“De ontruiming in de ­Paleizenstraat is niet gelopen zoals het moet”, zei premier Alexander De Croo (Open VLD), wat nu al een kanshebber is voor de titel ‘understatement van het jaar’. De Croo vond het wel niet het moment om met de vinger te wijzen. Waarna hij er toch fijntjes op, welja, wees dat de ontruiming de bevoegdheid was van het Brussels Gewest en de ­gemeente Schaarbeek. Meteen een mooie kanshebber voor ‘inconsequentie van het jaar’.