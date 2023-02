Nachon Nsingi leert van spitsbroeder Mario Gonzalez: “We houden debriefings na trainingen en wedstrijden”

De makkelijkste weken zijn het niet voor OH Leuven, dat 7 op 24 telt. Maar Nachon Nsingi wil de moed niet laten zakken. “We missen een tikkeltje geluk, maar hebben vooral gewoon eens een overwinning nodig, hopelijk zondag in Gent”, zegt hij. “Ik voel geen moedeloosheid in de kleedkamer. We zijn er zeker van dat die overwinning dan wel eens zal volgen.”

De vorige keer dat we je spraken was in augustus. Ben je tevreden met je kansen en je persoonlijke ontwikkeling?

“Natuurlijk. Het is nog altijd maar mijn eerste seizoen. Maar ik wil nog meer tonen en ik kan ook beter. Ik wil meer scoren, maar wil mezelf in mijn eerste jaar niet te veel druk opleggen.”

Is het in de eerste plaats dat wat je wil? Nog meer scoren?

“Ik wil absoluut aan mijn statistieken werken, maar aan mijn spel is ook nog veel werk. Er zijn makkelijke passes die ik echt niet mag missen. Als aanvaller is het mijn taak om de bal bij te houden, maar ik maak me geen zorgen. Het komt wel, vroeg of laat.”

Wat heb je in die zes maanden geleerd?

“Om mijn inspanningen te doseren. Ik leg veel meters af, maar ondertussen heb ik geleerd op welke momenten ik moet sprinten en wanneer ik moet inhouden. Ik ben omringd door sterke spelers die mij kunnen vertellen wat ik moet doen.”

Mario Gonzalez blijft natuurlijk de nummer één, maar je hebt toch ook een grote rol. Had je dat voor het seizoen durven te denken?

“Ik had niet eens verwacht dat ik prof zou worden, maar kijk, het is gebeurd. Mijn eerste vijf wedstrijden waren goed en daarna is Mario gekomen, wat een goeie zaak was. Hij brengt enorm veel op. Ik voel geen enkele jaloezie naar hem toe. Hij is superbelangrijk en ik speel ook graag met hem samen in de zeldzame momenten dat we er allebei opstaan.”

Je kan waarschijnlijk wel wat van hem opsteken?

“Uiteraard. Hij heeft enorme kwaliteiten. Zijn statistieken spreken voor zich. Hij behoort tot de beste aanvallers in België. Vanop de bank zit ik hem heel goed in te gaten te houden, al hebben we een andere stijl. Ik voetbal directer en ga met mijn snelheid de diepte in. We spreken ook veel en houden debriefings na trainingen en wedstrijden.”

Voor een jongere is het vaak makkelijker om zich te ontwikkelen in een ploeg die goed draait. Maakt dat het moeilijk voor jou?

“Als je jong bent, ga je constant vooruit. Er zijn hier spelers met zodanig veel kwaliteiten, zoals Casper De Norre, Siebe Schrijvers en Mario Gonzalez, dat ik alleen maar progressie kan boeken door met hen te spelen.”

Waar speelt je tweelingbroer Mardo ondertussen?

“Bij Sporting Bruxelles.”

Zeker dat hij het is en niet jijzelf? Wij zien het verschil niet.

“Dat zeggen de mensen in de tribune van OHL ook als hij naar een wedstrijd van mij komt kijken. Dan vragen ze waarom ik in de tribune zit. Pas als ze mij op het veld zien, geloven ze dat ik niet in de tribune zit. Zelfs mijn moeder heeft het soms moeilijk om ons uit elkaar te houden.”

Is het een optie om je broer bij OHL op te stellen als jij geblesseerd bent?

“De coach kan het proberen, maar mijn broer is doelman, dus je gaat het wel snel merken. Hij heeft andere kwaliteiten.”