Nieuwe VRT-reeks ‘Onder de radar’ gaat over de speciale eenheden van de federale politie: “Proeven bevatten een bijna-doodervaring, maar met goeie reden”

Binnenkort brengt VRT met ‘Onder de radar’ een nieuwe reeks over DSU, de speciale eenheden van de federale politie. Bedoeling van de reeks is om het mysterie van deze elite-eenheid ietwat op te helderen, maar het is ook een wervingscampagne. “Want we kampen met personeelstekorten.” Straf is wel: de proeven die de rekruten moeten ondergaan, bevatten een bijna-doodervaring.