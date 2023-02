Boetes wegens kinderarbeid voor Amerikaans schoonmaakbedrijf

Een schoonmaakbedrijf actief in de vleesindustrie heeft meer dan honderd tieners illegaal aan het werk gezet in “gevaarlijke” omstandigheden. Dat meldde het Amerikaanse ministerie van Arbeid vrijdag. Het betrokken bedrijf, Packers Sanitation Services Inc (PSSI), ging ermee akkoord om 1,5 miljoen dollar aan boetes te betalen.