“Imane was de perfecte dochter en zus.” Negentien dagen nadat de 25-jarige Imane Khraiss met haar fiets in de Zenne belandde, kan de familie eindelijk beginnen rouwen. Al die tijd werd met man en macht naar haar gezocht. En de familie, die bleef al die tijd hopen. Het was uiteindelijk een schipper die het lichaam van de jonge vrouw opmerkte.