53 doden na IS-aanslag in Syrië

Minstens 53 mensen zijn vrijdag in het centrum van Syrië gedood bij een aanval die aan de groep IS (Islamitische Staat) wordt toegeschreven, zo heeft de staatstelevisie gemeld.

“Drieënvijftig mensen die truffels aan het rapen waren, zijn gedood bij een aanslag van de terroristen van Daesh ten zuidoosten van de stad Al-Sukhnah, in het oosten van de provincie Homs”, meldde de staatstv. Daesh is het Arabische acroniem van IS.

Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR) sprak van zijn kant van 36 doden bij de aanval.

Steeds meer aanslagen

Onder de slachtoffers zijn zeven militairen, zei de directeur van het ziekenhuis van Palmyra waar de lichamen van de slachtoffers naartoe werden gebracht. De directeur werd door de regeringsgezinde radio Cham FM aangehaald. Ook het SOHR zei dat er zeven militairen onder de slachtoffers waren. De ngo beschikt over een uitgebreid netwerk van bronnen in Syrië.

IS pleegt de jongste maanden steeds meer dodelijke aanslagen, ondanks het verlies van de bolwerken van de groep in Syrië en de slagen die de internationale coalitie onder leiding van de Verenigde Staten aan de jihadisten toebrengt.