“Nu hoort ze er écht helemaal blij”: prinses Delphine begroet koning Filip én koning Albert hartelijk

De van Saksen-Coburgs verzamelden in de kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele voor de jaarlijkse herdenkingsmis voor de overledenen van de koninklijke familie. En daar viel bij het groeten een nogal ongemakkelijk moment op. Na een korte aarzeling en een por van koningin Mathilde (50), steekt de koning zijn hand uit om prins Laurent te begroeten. Die dan ostentatief zijn handen in de lucht gooit. “Opvallend en bizar”, zegt royalty-experte Joëlle Vanden Houden. “Het is wel zo dat Laurent een beetje smetvrees heeft. Misschien heeft het daar iets mee te maken? Maar goed, hij draagt handschoenen. En bij Laurent weet je nooit. Een paar jaar geleden negeerde hij ook al de hand van zijn vader. Dat zo publiekelijk doen, geeft me soms het gevoel dat hij er een statement mee wil maken.”

Het gebaar verraste de koning, zegt Vanden Houden. Het contrast is dan ook groot met de begroetingen van de rest van de familie. Zeker dan met prinses Delphine. Ze gaf de koning een kus, en ook koning Albert wachtte haar op met een glimlach en een kus. “Toch speciaal, want het was de eerste keer dat ze dat zo in het openbaar deden”, zegt Vanden Houden. “Ze hoort er nu echt wel helemaal bij.”