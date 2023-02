Amerikaanse actrice Stella Stevens (84) overleden ten gevolge van Alzheimer

Stella Stevens kende haar glorieperiode in de jaren 60. Ze kwam binnen als een komeet door meteen een Golden Globe te veroveren voor haar rol in de film Say one for me. Nadien was ze nog te zien in films als Girls! Girls! Girls! en How to save a marriage, met respectievelijk Elvis Presley en Dean Martin als tegenspelers. Ook haar rollen in The Nutty Professor en The Poseidon Adventure zijn memorabel. Naast haar werk als filmactrice verscheen ze tussen 1960 en 2006 ook in verschillende televisiereeksen.

Stevens die ook wel eens model speelde voor Playboy had een lange relatie met rockgitarist Bob Kulick. Kulick stierf drie jaar geleden al.