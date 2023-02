Het zit ’m in de genen. Annemarie Verstappen (57), mama van Antwerp-topschutter Vincent Janssen (28), pakte olympische medailles en werd wereldkampioen zwemmen. Wij gingen bij haar thuis in het Nederlandse Oss langs voor een monoloog over altijd willen winnen en ondraaglijk verliezen. “Onze Jan werd niet eens acht. Leukemie…”