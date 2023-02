Sammy Mahdi (CD&V): “Voor drie bomen met een speciale vleermuis gaan we toch geen sector wegduwen?”

De Vlaamse regering zit in een diepe crisis. CD&V en haar voorzitter Sammy Mahdi zetten de hakken stevig in het zand over de stikstofkwestie. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) zag zich zelfs genoodzaakt om de partijvoorzitters samen te roepen om een uitweg te vinden. Maar Mahdi bougeert niet. “We gaan toch geen hele sector wegduwen, omdat er ergens drie bomen staan met een speciale vleermuis in?”