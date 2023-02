De Wever opgelucht na Belgisch-Nederlandse veiligheidsconferentie: “Het is de rederijen menens in de strijd tegen drugscriminaliteit”

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) toonde zich vrijdagavond opgelucht na de Belgisch-Nederlandse veiligheidsconferentie over en met de havens van Antwerpen en Rotterdam, samen met de grote rederijen die daar actief zijn. “Het is de rederijen menens in de strijd tegen drugscriminaliteit”, stelt De Wever naar eigen zeggen vast.

De haventop was al lang in de maak, stelt De Wever, en heeft als resultaat dat “de logistieke partners zeggen dat ze ons probleem delen en meer willen doen”. De rederijen engageerden zich specifiek om meer inspanningen te leveren voor de introductie van slimme containers, informatie-uitwisseling en screening van personeel.

“Uiteraard verwachten ze dan van de overheden, van de ontvangende havens, dat zij ook iets doen”, zegt De Wever. “De Nationale Veiligheidsraad is gisteren eindelijk ook samengekomen, zodat we toch ook van de kant van de overheid ‘boots on the ground’ konden aankondigen vandaag.”

De engagementsverklaring is volgens De Wever veel waard. “Onderschat niet dat zij hier allemaal aanwezig zijn, deze grote spelers van de wereldeconomie ondertekenen niet zomaar zo’n papier”, meent hij. “Onderschat ook niet de grote economische kost voor hen als schepen aan de ketting liggen, bemanning gecorrumpeerd wordt en personeel wordt bedreigd.”

De ‘war on drugs’ winnen, zal hiermee volgens De Wever niet lukken. “Die kan je nooit winnen, maar je moet zien dat je de drugscriminaliteit tot een aanvaardbaar niveau terugdringt”, zegt hij. “De dijken zijn eigenlijk al gebroken, maar Nederlanders en Vlamingen zijn goed in het herstellen van dijken.”