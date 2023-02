Harde kern Anderlecht-fans geeft verstek voor gesprek met Marc Coucke

Voor deze dialoog is meer dan alleen de fanboard uitgenodigd. Er zijn 32 supporters geïnviteerd die het merendeel van de fanclubs vertegenwoordigen, zeker de groepen die meegaan op verplaatsing. Of BCS, de harde kern, officieel gevraagd is om te komen, is minder duidelijk, maar van hun kant klinkt het toch dat ze (voorlopig) niet willen ingaan op een gesprek. Zij blijven eisen dat Vandenhaute zijn functie als voorzitter neerlegt en dat Coucke Anderlecht te koop zet.