Ritchie De Laet wordt “iemand anders” wanneer hij over de zijlijn stapt: “Die middelvinger tegen Club, dat was slecht voor mijn imago én voor dat van Antwerp”

Deurne

“Ik stond de laatste weken op scherp”, weet de immer onverbloemde Ritchie De Laet (34) van zichzelf. De rechtsback van Antwerp ging in de recente toppers meer dan ooit voorop in de strijd. Hij duwde Raman tegen de grond, vocht verbeten duels uit met Lang en stak een middelvinger uit naar de Club Brugge-fans. Maar bovenal reeg hij met de Great Old de clean sheets aan elkaar en blies hij de titelstrijd nieuw leven in. “Toen ik in augustus op de bank belandde, liet ik een week lang mijn schouders hangen. Tot mijn vrouw mij wakkerschudde.”