Domenico Tedesco aanwezig in Mechelen, zaterdag bezoekt de bondscoach Antwerp-Eupen

Vrijdag stond Domenico Tedesco uitgebreid de pers te woord. Vanaf vandaag begint de kersverse bondscoach ook volop wedstrijden bij te wonen in de Belgische competitie. Zo zat hij tijdens de opener van de 26ste speeldag tussen KV Mechelen en KRC Genk in de tribune.

Genk-middenvelder Bryan Heynen is immers een van de namen die op de uitgebreide lijst van potentiële Rode Duivels staat. De volgende partij op het programma van Tedesco is Antwerp-Eupen. Zaterdagnamiddag staat er met Toby Alderweireld een vast pion van de Duivels tussen de lijnen bij de Great Old. Arthur Vermeeren staat ook in het boekje van de bondscoach.

In totaal gaat Tedesco dit weekend vijf partijen in het stadion bijwonen. Ook Union-Standard, Cercle-Club Brugge en Kortrijk-Anderlecht komen nog aan de beurt.

