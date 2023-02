Wanhopige Wagner-groep smeekt Kremlin in video met honderden lijken: “We zijn zeker dat jullie nog ergens munitie hebben liggen”

Het Russische huurlingenleger van de Wagner-groep is ontevreden over de hoeveelheid munitie die nog rest. In een expliciete video die vrijdag op Telegram werd gepubliceerd toont Wagner een hoop met lijken om hun punt te maken. “Ik zou mij laten arresteren om mijn mannen meer granaten en kogels te bezorgen”, aldus Wagner-leider Jevgeni Prigozjin.

De expliciete video op Telegram toont honderden lijken, vermoedelijk van Wagner-soldaten die aan hun einde kwamen tijdens de oorlog in Oekraïne. De Wagner-groep wil op deze manier tonen wat de zware kostprijs is van hun tekort aan munitie.

“We verliezen elke dag strijders. Als het Kremlin ons op tijd wapens en munitie zou geven, zou dat maar half zo veel zijn”, zegt een onbekende soldaat in de video. “Laten we deze oorlog voeren. Laat ons ons land verdedigen.”

Vrijdag schaarde Jevgeni Prigozjin, leider van de Wagner-groepering, zich achter de video. Hij zegt op elke mogelijke deur te kloppen om toch aan munitie te komen. “Ik ga dat ook blijven doen totdat mijn mannen alles hebben wat ze nodig hebben. Ook al slaan ze me in de boeien omdat ik het leger in diskrediet zou brengen”, voegde hij er aan toe. Hij doelt daarmee op de strenge aanpak die het Kremlin hanteert voor al wie kritiek heeft op de oorlog.

Donderdag was er ook al een anonieme video op Telegram verschenen waarin vier Wagner-militanten rechtstreeks bij het Russisch ministerie van Defensie smeekten om munitie: “We zijn zeker dat jullie het ergens hebben liggen in een opslagplaats. We zouden het heel hard appreciëren als jullie ons zouden helpen door die munitie te leveren. We hebben het namelijk heel hard nodig.”

“Het gaat niet snel genoeg”

Dat Wagner stilaan wanhopig is, is duidelijk, maar waarom doet het Kremlin dan niets? Kunnen ze niet of willen ze niet? Het is duidelijk dat de kritiek van Prigozjin op de Russische oorlogsaanpak de laatste tijd minder en minder geapprecieerd wordt. Poetin wil de macht van zijn (ex-)bondgenoot indijken en gaf staatsmedia de opdracht Prigozjin niet meer te promoten. Anderzijds lijkt Rusland het Wagner-leger wel broodnodig te hebben, willen ze in hun missie slagen.

Vooral in Bachmoet probeert Wagner de laatste maanden met man en macht een doorbraak te forceren. Ze maakten daarbij wel vorderingen, maar de stad innemen is vooralsnog niet gelukt. Voor Prigozjin is de strijd bij Bachmoet een prestigeslag. Dat de stad nog niet is ingenomen is volgens hem enkel en alleen te wijten aan de bureaucratie. “Zonder onze militaire bureaucratie hadden we Bachmoet al voor Nieuwjaar ingenomen”, liet hij eerder deze week optekenen. “Het gaat allemaal niet snel genoeg.”

Met andere woorden, het Kremlin doet er niet alles aan om Wagner te helpen. Ze blokkeren de vooruitgang.

