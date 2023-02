Vanessa (40) deed Stephaan Du Lion kraken: “Heel mijn jeugd hoorde ik dat ik niets kon, nu heb ik een seriemoordenaar aan de praat gekregen”

Het was hét moment op het assisenproces van Stephaan Du Lion: Vanessa Demares die zich rechtstreeks tot de seriemoordenaar richtte en eiste dat hij alles zou vertellen. En wat speurders en advocaten niet gelukt was, kreeg de dochter van slachtoffer Eve Poppe ondanks haar mentale beperking wel voor elkaar: Du Lion begon te praten. “Ik kon me gedeeltelijk in hem inleven”, blikt Demares terug. “Mij is ook veel kwaad aangedaan. Maar dat wil niet zeggen dat ik me moet wreken door anderen kwaad te doen.”