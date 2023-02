Beschermende maatregelen voor twee Orpea-vestigingen die sluiten

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) legt beschermende maatregelen op voor de twee Orpea-woonzorgcentra die de deuren sluiten. Het gaat om ‘t Bisschoppenhofje in Deurne en Zennehart in Alsemberg. Voor die twee vestigingen zal Orpea het agentschap op de hoogte moeten houden om toe te laten de verhuis van de bewoners van nabij op te volgen. Orpea laat weten die maatregelen te respecteren. “Wij delen de bezorgdheden, die volledig legitiem zijn”, zegt woordvoerster Marijke Verboven.

AZG volgt de sluitingen alvast op de voet, “om te verzekeren dat de zorg- en dienstverlening voor de bewoners gegarandeerd blijft en dat hun rechten en keuzevrijheid bij een verhuis gerespecteerd worden”.

Orpea wordt daarom verplicht “tot een rapportering waarin ze onder andere aantonen welke bewoners er op elk moment nog verblijven en naar waar zij verhuizen, hoe de bewoners en hun familie of vertegenwoordigers betrokken zijn bij die keuze en hoe hen de keuzevrijheid gegarandeerd werd”, stelt AZG zaterdag in een persbericht. Bewoners die moeten verhuizen, zullen dat ook moeten kunnen doen “aan dezelfde voorwaarden en dagprijs die ze momenteel hebben”, aldus nog het agentschap.

Zorg en Gezondheid legt ook op om op de hoogte gebracht te worden van de evolutie van het personeelsbestand, zodat de continuïteit van de zorg verzekerd kan blijven. Tot slot moet de groep het agentschap regelmatig informeren “over strategische beslissingen die een verdere impact kunnen hebben op de uitbating van woonzorgcentra en assistentiewoningen in Vlaanderen”

Orpea maakte donderdag bekend dat het in Vlaanderen drie rusthuizen sluit. Behalve ‘t Bisschoppenhofje en Zennehart gaat het ook om Park Lane in Antwerpen. In dat laatste verblijven geen bewoners meer. In Brussel sluiten zeven vestigingen.

Orpea was in januari 2022 in opspraak geraakt door het boek “Les Fossoyeurs” (“De doodgravers”) van de Franse journalist Victor Castanet. In het boek was sprake van rantsoenering en ouderen die in hun uitwerpselen blijven zitten of dagenlang geen verzorging krijgen. De groep blijkt ook een schuldenberg van 9,5 miljard euro te hebben. De Franse regering is intussen in de bres gesprongen.

In België heeft Orpea een zestigtal rusthuizen en twintig assistentiewoningen. Daar werken meer dan 4.000 mensen.