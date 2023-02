Hier mag oplaadkabel van elektrische wagen voortaan niet meer op voetpad liggen

In Kapellen mag u de oplaadkabel voor uw elektrische wagen niet meer over het voetpad leggen. Het kan u zelfs een GAS-boete opleveren. Dat heeft het gemeentebestuur beslist omdat dat te gevaarlijk is. Legt u uw kabel toch over het trottoir en valt er bijvoorbeeld iemand over, dan bent u daar aansprakelijk voor. Wil u uw auto toch opladen, dan moet u dat aan een openbare laadpaal doen. Kapellen is wél van plan om meer laadpalen te zetten.