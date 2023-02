Cafébaas Didier (32) begon met skeleton na droom tijdens coronacrisis en verrast nu vriend en vijand: “Elke keer opnieuw sta ik doodsangsten uit”

Hij had niets met de sport, maar tijdens een lockdown had de Antwerpse cafébaas Didier Van den Broeck (32) plots een droom dat hij op een skeletonslee zat. Vrijdag schopte hij het tijdens de Europabeker skeleton tot een verdienstelijke 20ste plaats. En dat voor iemand die op andere dagen tot een gat in de nacht cocktails staat te shaken. “De andere trainers stonden met open mond te kijken.”