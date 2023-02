Autoronselaar gaat door het lint na discussie over kaartje tussen ruitenwisser en gooit tegel door ruit: “In het bed van mijn dochter”

Brecht Rivière stond vrijdagmiddag rond drie uur met zijn auto voor zijn eigen woning en telefoneerde met zijn baas. “Ineens stopte een man een kaartje tussen de ruitenwisser van mijn auto. Ik stapte uit en vroeg hem wat de bedoeling was. Het bleek te gaan om een Franstalige man die interesse had om mijn auto te komen en daarom een kaartje achterliet.”

Brecht Rivière liet merken dat hij hier niet mee gediend was en toen reageerde de autoronselaar nogal agressief. Er volgde een schermutseling, waarbij de zoon van Brecht zijn vader kwam helpen. “Op dat moment begon hij met stenen naar ons te smijten, hij was duidelijk over zijn toeren, het schuim stond hem op de mond. We zochten dekking en toen nam hij een grote tegel van een plaats waar er werken bezig waren en keilde de steen door het raam van onze woning. Gelukkig was mijn dochter niet in haar kamer, want de steen kwam terecht in haar bed”, aldus Brecht Rivière.

BDW